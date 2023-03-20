Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что в рядах ВСУ будет зафиксирован упадок боевого духа, поэтому посылает новые подразделения в "Артёмовскую мясорубку". Об этом заявил экс-премьер страны Николай Азаров. Глава киевского режима пытается не допустить, чтобы "тренд победы" был заменён на "тренд поражения".
"Когда противник получает успех и воодушевляется, а твоя армия деморализуется", — написал Азаров в социальных сетях.
По словам экс-премьера, на данный момент моральное состояние украинцев держится только на "победном" военном кейсе. Жители Незалежной готовы выдержать все невзгоды ради обещаний Зеленского о "великой победе" уже в этом году, подчеркнул Азаров.
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