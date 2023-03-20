Азаров: Зеленский отправляет войска в "Артёмовскую мясорубку" из-за страха деморализации ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что в рядах ВСУ будет зафиксирован упадок боевого духа, поэтому посылает новые подразделения в "Артёмовскую мясорубку". Об этом заявил экс-премьер страны Николай Азаров. Глава киевского режима пытается не допустить, чтобы "тренд победы" был заменён на "тренд поражения".

"Когда противник получает успех и воодушевляется, а твоя армия деморализуется", — написал Азаров в социальных сетях.

По словам экс-премьера, на данный момент моральное состояние украинцев держится только на "победном" военном кейсе. Жители Незалежной готовы выдержать все невзгоды ради обещаний Зеленского о "великой победе" уже в этом году, подчеркнул Азаров.