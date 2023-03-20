Киевское руководство перебрасывает на Купянское направление иностранных наёмников, из которых формируются разведывательные группировки. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На Купянском направлении к 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. ред.) прикомандировали отдельные разведывательные группы", — указал он в беседе с РИА Новости.
Марочко подчеркнул, что данные формирования прикрывают и сопровождают колонны ВСУ с резервами во время переброски в регион.
Ранее подполковник рассказал, что боевики украинской армии оставляют свои позиции в районе Сватово.
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