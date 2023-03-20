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Марочко: ВСУ усиливают группировку под Купянском иностранными наёмниками

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Силовые структуры

Киевское руководство перебрасывает на Купянское направление иностранных наёмников, из которых формируются разведывательные группировки. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко: ВСУ усиливают группировку под Купянском иностранными наёмниками

"На Купянском направлении к 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. ред.) прикомандировали отдельные разведывательные группы", — указал он в беседе с РИА Новости.

Марочко подчеркнул, что данные формирования прикрывают и сопровождают колонны ВСУ с резервами во время переброски в регион.

Ранее подполковник рассказал, что боевики украинской армии оставляют свои позиции в районе Сватово.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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