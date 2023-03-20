Журналисты проанализировали закрытую конференцию специалистов по внешней политике из США и заявили, что Киев может проиграть в конфликте на истощение. При этом поддержка Запада не изменит ситуацию, отметили в СМИ.
"Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса", — написали в Asia Times.
Также в издании подчеркнули, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы. Из-за этого украинским властям придётся пойти на урегулирование конфликта, добавили журналисты.
По мнению авторов статьи, Вашингтон недооценивает Москву и становится менее влиятельным. Как сообщили в AT, у Штатов нет нужного объёма промышленных мощностей для необходимых Киеву поставок артиллерийских снарядов.
"Лучшая политика сейчас — немедленное прекращение огня", — заключили в СМИ.
Ранее журналисты The Australian сказали, что переговоры лидера РФ Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина по поводу вооружённого столкновения на Украине способны изменить мир.
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