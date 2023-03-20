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Бойцы ВДВ при помощи специального оружия отразили атаки боевых пловцов ВСУ на Днепре

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Силовые структуры

Бойцы Воздушно-десантных войск России применили особое оружие в ходе отражения атаки боевых пловцов ВСУ на берегу Каховского водохранилища. Об этом заявил командир подразделения ВДВ.

Бойцы ВДВ при помощи специального оружия отразили атаки боевых пловцов ВСУ на Днепре

Он назвал антидиверсионное оружие "очень полезной штуковиной", которое эффективно уничтожает подводные ДРГ. Радиус поражения составляет 200 метров.

"Используются специальные боеприпасы. Шансов у противника нет", — рассказал командир в беседе С РИА Новости.

Ранее бойцы ОТБФ "Каскад" применили экспериментальные комплексы, которые блокируют работу беспилотников противника. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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