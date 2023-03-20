Кашеварова об ошибках СВО: "Наши продвинулись вперёд, а по флангам их не поддержали"

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Анастасия Кашеварова рассказала о стратегических и тактических ошибках СВО, которые приводят к потерям.

Фрагмент интервью с журналисткой, которая часто посещает зону боевых действий, опубликовал в своём микроблоге Захар Прилепин.

Кашеварова считает, что причиной неудач на фронте является отсутствие единоначалия в армии. Она отметила, что генерал Валерий Герасимов не может постоянно находиться на месте. Это приводит, по мнению журналистки, к "убийственной несогласованности войск".

"У нас на фронте — лебедь, рак и щука. Наши продвинулись вперёд, а по флангам их не поддержали, в итоге получился выступ, который противник может ликвидировать, так как войска не действовали единым фронтом. Общей тактики, стратегии нет", — выразила своё мнение Анастасия.

Ранее Кашеварова отметила, что на фронте одни воюют, а другие "отжимают", продают и зарабатывают деньги.