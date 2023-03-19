Кашеварова о ситуации на фронте: одни воюют, а другие отжимают, продают, зарабатывают деньги

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Анастасия Кашеварова рассказала о проблемах на фронте, которые, по её мнению, мешают успешно проводить спецоперацию на Украине.

Журналистка описала ситуацию на СВО цитатой из романа Михаила Булгакова "Собачье сердце": "Разруха не в клозетах, а в головах".

Она считает, что участникам спецоперации не хватает единства.

"Одни воюют, бьются за страну, помогают фронту, а другие отжимают, продают, подставляют, зарабатывают деньги, предают", — написала Анастасия в своём микроблоге.

Кашеварова уверена, что так происходит из-за отсутствия сильного центра, способного жёсткой рукой навести порядок.

Она рассказала, что "ДНР ругается с ЛНР", что в Тортуге и Сватово торгуют оружием, а одни участники СВО угоняют танк у других военнослужащих.

"И круговорот просто этого безумного тестостерона, который направлен в разрушающее русло", — выразила своё возмущение журналистка.

Ранее Анастасия Кашеварова рассказала о конфискации военной полицией у бойцов СВО купленной за свой счёт техники.