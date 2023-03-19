Анастасия Кашеварова рассказала о проблемах на фронте, которые, по её мнению, мешают успешно проводить спецоперацию на Украине.
Журналистка описала ситуацию на СВО цитатой из романа Михаила Булгакова "Собачье сердце": "Разруха не в клозетах, а в головах".
Она считает, что участникам спецоперации не хватает единства.
"Одни воюют, бьются за страну, помогают фронту, а другие отжимают, продают, подставляют, зарабатывают деньги, предают", — написала Анастасия в своём микроблоге.
Кашеварова уверена, что так происходит из-за отсутствия сильного центра, способного жёсткой рукой навести порядок.
Она рассказала, что "ДНР ругается с ЛНР", что в Тортуге и Сватово торгуют оружием, а одни участники СВО угоняют танк у других военнослужащих.
"И круговорот просто этого безумного тестостерона, который направлен в разрушающее русло", — выразила своё возмущение журналистка.
Ранее Анастасия Кашеварова рассказала о конфискации военной полицией у бойцов СВО купленной за свой счёт техники.
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