Арестович: Путин знает, что ВСУ готовят для Крыма "огневой дождь"

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Владимир Путин уже мысленно попрощался с Крымом. Такой вывод экс-советник сделал после "анализа" поведения российского лидера во время визита на полуостров.

"Если на годовщину присоединения Крыма нет публичных обещаний его защитить — это значит, что Путин просто не хочет отвечать", — предположил Арестович в интервью на YouTube-канале.

По его мнению, Путин знает, что ВСУ в рамках контрнаступления планируют нанести по полуострову массированный удар и готовят вместе с Западом выход к административной границе Крыма, после чего начнётся "огневой дождь".

"Более того, Путин прекрасно отдаёт себе отчёт в этой перспективе", — заключил Арестович.

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