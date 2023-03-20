Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Владимир Путин уже мысленно попрощался с Крымом. Такой вывод экс-советник сделал после "анализа" поведения российского лидера во время визита на полуостров.
"Если на годовщину присоединения Крыма нет публичных обещаний его защитить — это значит, что Путин просто не хочет отвечать", — предположил Арестович в интервью на YouTube-канале.
По его мнению, Путин знает, что ВСУ в рамках контрнаступления планируют нанести по полуострову массированный удар и готовят вместе с Западом выход к административной границе Крыма, после чего начнётся "огневой дождь".
"Более того, Путин прекрасно отдаёт себе отчёт в этой перспективе", — заключил Арестович.
Ранее кадры визита президента РФ в освобождённый Мариуполь неожиданно показали в пабе в самом центре британской столицы.
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