Бригада "Кальмиус" ВС РФ уничтожила отряд боевиков ВСУ одной ракетой

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы 14-й артиллерийской бригады "Кальмиус" зафиксировали перемещение группировки ВСУ при помощи расчёта противотанкового комплекса.

Противник планировал перейти в атаку на позиции ВС РФ, однако боевики двигались "скрученно", что позволило уничтожить весь отряд украинской армии одним ракетным ударом. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

Ранее бойцы ВДВ применили спецоружие и отразили атаку подводных диверсантов ВСУ на берегу Каховского водохранилища.