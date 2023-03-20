Бойцы 14-й артиллерийской бригады "Кальмиус" зафиксировали перемещение группировки ВСУ при помощи расчёта противотанкового комплекса.
Противник планировал перейти в атаку на позиции ВС РФ, однако боевики двигались "скрученно", что позволило уничтожить весь отряд украинской армии одним ракетным ударом. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
Ранее бойцы ВДВ применили спецоружие и отразили атаку подводных диверсантов ВСУ на берегу Каховского водохранилища.
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