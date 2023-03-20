Генерал Гурулёв призвал нанести по Украине массированный ракетно-авиационный удар

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Массированные удары российской армии по энергетическим и военным объектам Украины необходимо наносить при помощи авиации. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв. По его мнению, классический массированный ракетно-авиационный удар по инфраструктуре Незалежной покажет мгновенный результат.

"Противник громится последовательно, не надо по всей территории Украине распыляться. Один район взяли, закрыли тему, всё, логистики нету", — указал генерал в своём Telegram-канале.

Депутат отметил, что на данный момент российская промышленность достигла такого уровня развития, который позволяет обеспечивать войска всем необходимым. В скором времени будет создана необходимая группировка, способная победить всех, подчеркнул Гурулёв.