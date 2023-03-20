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В American Thinker указали на уязвимость США при конфликте с Россией из-за ошибок Байдена на Украине

Силовые структуры

Обозреватель Томас Лифсон раскритиковал решение американского лидера Джо Байдена передавать украинской армии вооружения.

В American Thinker указали на уязвимость США при конфликте с Россией из-за ошибок Байдена на Украине

"Подумайте о безумном сокращении наших запасов боеприпасов, ракет и другого оружия", — призвал журналист American Thinker.

Вместе с этим он назвал лидера Украины Владимира Зеленского диктатором. Также автор статьи осудил власти США за угрозы ядерным оружием. Как предупредил Лифсон, подобная риторика может стать причиной военного конфликта с Россией.

По словам обозревателя, Вашингтон не готов к вооружённому столкновению с Москвой. Журналист отметил, что в США есть серьёзные экономические проблемы. Ещё у РФ больше ресурсов для производства снарядов, добавил Лифсон.

Ранее бывший советник в Минобороны США Дуглас Макгрегор заявил, что американские власти готовят граждан к провалу на Украине.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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