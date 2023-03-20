Обозреватель Томас Лифсон раскритиковал решение американского лидера Джо Байдена передавать украинской армии вооружения.
"Подумайте о безумном сокращении наших запасов боеприпасов, ракет и другого оружия", — призвал журналист American Thinker.
Вместе с этим он назвал лидера Украины Владимира Зеленского диктатором. Также автор статьи осудил власти США за угрозы ядерным оружием. Как предупредил Лифсон, подобная риторика может стать причиной военного конфликта с Россией.
По словам обозревателя, Вашингтон не готов к вооружённому столкновению с Москвой. Журналист отметил, что в США есть серьёзные экономические проблемы. Ещё у РФ больше ресурсов для производства снарядов, добавил Лифсон.
Ранее бывший советник в Минобороны США Дуглас Макгрегор заявил, что американские власти готовят граждан к провалу на Украине.
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