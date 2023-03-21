Амуниция немецкого солдата времён Великой Отечественной войны обнаружена российскими десантниками на Херсонском направлении спецоперации.
Как сообщает РИА Новости, бойцы РФ нашли экипировку, когда создавали новые позиции в районе Каховского водохранилища. Отмечается, что амуниция была спрятана на глубине чуть более метра.
По словам корреспондента агентства, российским военнослужащим удалось обнаружить комплект, состоящий из каски и футляра для противогаза.
Экипировка немецкого солдата отлично сохранилась, так как долгое время лежала в песке, уточнил журналист. Десантники РФ предположили, что военнослужащий скончался во время ожесточённого боя.
Ранее российский мобилизованный с позывным "Литва" рассказал о борьбе с "псами-нацистами" НАТО и Украины в зоне проведения спецоперации. Он сравнил современные сражения с боями времён Великой Отечественной войны.
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Военные лётчики сомневаются, что видео является аутентичным.