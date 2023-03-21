РИА Новости: немецкая амуниция времён Великой Отечественной войны найдена под Херсоном

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Амуниция немецкого солдата времён Великой Отечественной войны обнаружена российскими десантниками на Херсонском направлении спецоперации.

Как сообщает РИА Новости, бойцы РФ нашли экипировку, когда создавали новые позиции в районе Каховского водохранилища. Отмечается, что амуниция была спрятана на глубине чуть более метра.

По словам корреспондента агентства, российским военнослужащим удалось обнаружить комплект, состоящий из каски и футляра для противогаза.

Экипировка немецкого солдата отлично сохранилась, так как долгое время лежала в песке, уточнил журналист. Десантники РФ предположили, что военнослужащий скончался во время ожесточённого боя.

Ранее российский мобилизованный с позывным "Литва" рассказал о борьбе с "псами-нацистами" НАТО и Украины в зоне проведения спецоперации. Он сравнил современные сражения с боями времён Великой Отечественной войны.