Военный Вооружённых сил РФ с позывным "Литва", призванный на службу в рамках частичной мобилизации из Поволжья, рассказал, как российская армия борется с националистами в зоне проведения спецоперации.
По его словам, боевые действия с Украиной и НАТО напоминают сражения Великой Отечественной войны.
"Сегодня мы выбиваем натовских и украинских псов-нацистов из их нор", — подчеркнул военнослужащий в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Минобороны России.
Он также добавил, что российские подразделения обеспечены современной военной техникой и экипировкой.
Как пояснил солдат, бойцы РФ помогут всем добровольцам, которые решат встать на защиту родины, адаптироваться в зоне СВО. Армия России обязательно одержит победу, заключил военнослужащий.
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Военные лётчики сомневаются, что видео является аутентичным.