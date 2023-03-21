Боец с позывным "Литва": армия РФ выбивает натовских и украинских псов-нацистов из нор

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный Вооружённых сил РФ с позывным "Литва", призванный на службу в рамках частичной мобилизации из Поволжья, рассказал, как российская армия борется с националистами в зоне проведения спецоперации.

По его словам, боевые действия с Украиной и НАТО напоминают сражения Великой Отечественной войны.

"Сегодня мы выбиваем натовских и украинских псов-нацистов из их нор", — подчеркнул военнослужащий в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Минобороны России.

Он также добавил, что российские подразделения обеспечены современной военной техникой и экипировкой.

Как пояснил солдат, бойцы РФ помогут всем добровольцам, которые решат встать на защиту родины, адаптироваться в зоне СВО. Армия России обязательно одержит победу, заключил военнослужащий.