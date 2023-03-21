Минобороны: российские ракетчики уничтожили "Ураганом" два украинских "Града" в ДНР

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ракетчики РФ, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Ураган", уничтожили два украинских комплекса БМ-21 "Град".

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, цели были поражены на Донецком направлении спецоперации. По информации ведомства, киевский режим, помимо РСЗО "Град", потерял до 10 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Нанесено поражение по огневой позиции, уничтожены две единицы боевых машин "Град", — отметил руководитель пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма в видеозаписи, опубликованной Минобороны.

Он также заявил о выявлении в районе Донецка замаскированной огневой позиции боевой машины пехоты (БМП) ВСУ. Бигма подчеркнул: российские солдаты нанесли сокрушительный удар по ней, обратившись к снаряду "Краснополь".

Ранее подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко проинформировал, что Киев наращивает группировку своих войск на Донецком направлении.