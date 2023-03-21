Бойцы ВСУ переехали своего сослуживца МТ-ЛБ в лесах под Кременной

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики украинской армии выдвинулись на позиции, используя многоцелевой лёгкий бронированный транспортёр (МТ-ЛБ) в качестве прикрытия в лесах под Кременной. После высадки личного состава ВСУ российские войска нанесли мощный артиллерийский удар по противнику, в результате чего солдаты киевского режима поспешили загрузиться в машину и отступить.

Украинские боевики слишком поторопились и забыли одного из своих "побратимов" на дороге, переехав его гусеничной техникой. Солдаты ВСУ заметили, что МТ-ЛБ наехал на некое препятствие, и вышли из бронетранспортёра. Загрузив "остатки" своего коллеги, военнослужащие направились обратно.

"Бей своих, чтобы чужие боялись!" — отметили военные корреспонденты Telegram-канала "Работайте, братья".