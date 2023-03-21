Боевики украинской армии выдвинулись на позиции, используя многоцелевой лёгкий бронированный транспортёр (МТ-ЛБ) в качестве прикрытия в лесах под Кременной. После высадки личного состава ВСУ российские войска нанесли мощный артиллерийский удар по противнику, в результате чего солдаты киевского режима поспешили загрузиться в машину и отступить.
Украинские боевики слишком поторопились и забыли одного из своих "побратимов" на дороге, переехав его гусеничной техникой. Солдаты ВСУ заметили, что МТ-ЛБ наехал на некое препятствие, и вышли из бронетранспортёра. Загрузив "остатки" своего коллеги, военнослужащие направились обратно.
"Бей своих, чтобы чужие боялись!" — отметили военные корреспонденты Telegram-канала "Работайте, братья".
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