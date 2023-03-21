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Украинский военспец Жданов о перспективах наступления ВСУ: блицкрига точно не будет

1:02
Силовые структуры

Украинский военспец Олег Жданов оценил вероятность полномасштабного наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) весной 2023 года.

Украинский военспец Жданов о перспективах наступления ВСУ: блицкрига точно не будет

Он обратил внимание на высокую плотность войск на линии соприкосновения. Эксперт считает, что блицкриг в таких условиях невозможен.

"Точно могу сказать, что повторить скорость продвижения, как в Харьковской области, будет, пожалуй, очень сложно", — высказался Жданов на своём Youtube-канале.

По его словам, глубокий манёвренный прорыв — основная цель Генерального штаба ВСУ. Как пояснил специалист, наступательная операция украинских боевиков растянется как минимум на два месяца.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что армия Украины готовит артиллерийскую атаку на всю глубину обороны Вооружённых сил РФ. Он также допустил широкое применение дронов-камикадзе войсками ВСУ при наступлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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