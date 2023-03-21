Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал, на что сделают ставку ВСУ в предстоящем наступлении. Он считает, что Киев будет прорывать российскую оборону с помощью артиллерии. Об этом аналитик рассказал в своём Telegram-канале.
Начиная с января, украинская армия получила свыше 250 различных артиллерийских систем, из которых не менее 150 составляют современные высокоточные САУ разных модификаций под единый натовский калибр 155 мм. К ним относятся американские "Паладины", шведские "Арчеры", французские "Цезари", чешские "Даны", немецкие "Панцерхаубицы".
Это позволяет сделать вывод о том, что главная ставка в предстоящем наступлении ВСУ будет сделана на артиллерию. Особое значение придадут контрбатарейной борьбе.
"В войсках ВСУ накоплены и РЛС контрбатарейной борьбы, и АСУ управления огнём артиллерии, развёрнут военный интернет, позволяющий максимально быстро обмениваться информацией и корректировать огонь", — рассказал Шурыгин.
Также Киев может применить дроны-камикадзе. После подавления российской артиллерии ВСУ могут приступить к прорыву обороны армии РФ.
"Если попытаться вывести формулу будущего наступления ВСУ, то это будет артиллерийское наступление на всю глубину нашей обороны, подавление нашей артиллерии, нарушение системы боевого управления и затем стремительные "проколы" нашей обороны с выходами в тыл, полуохватами и окружениями", — сообщил эксперт.
Шурыгин отметил, что Киев поставил все резервы на предстоящее наступление. Эксперт не сомневается, что скоро оно начнётся.
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