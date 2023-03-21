МК: Кнутов раскрыл тактику войск ВСУ при ударе дронов в Джанкое в Крыму

2:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ вновь атаковали беспилотниками Крымский полуостров в ночь на 21 марта. Обломки от сбитых дронов повредили местный колледж, дом, магазин. Об особенностях беспилотной террористической тактики ВСУ рассказал военный эксперт, полковник ПВО Юрий Кнутов.

Он отметил, что по фотографиям обломков дрона в Джанкое можно установить, что это коммерческий беспилотник Mugin 5, произведённый в Китае. Данный аппарат, изготовленный из композитных материалов, обладает низкой радиолокационной заметностью.

На данный момент Киев применяет много различных дронов. Они поступают на Украину в разобранном видео, их собирают умельцы, которые дополняются деталями. После установки программного обеспечения беспилотник готов к выполнению задачи.

ВСУ закупают китайские и натовские дроны, дополняя их и выдавая за свои. На линии фронта Киев применяет бронированные коптеры с тепловой камерой. Их лопасти и хвостовая часть выдерживают попадание пуль. Они работают ночью, заметить их практически нереально.

"Алгоритм работы таков: дрон в тёмное время суток летает над нашими позициями, обнаруживает места излучения тепла, то есть где есть люди или техника. Передаёт координаты, и где-то в 4-5 утра по позициям начинает отрабатывать украинская артиллерия", — рассказал Кнутов в беседе с "МК".

Для борьбы с дронами эксперт советует налаживать производство небольших станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они должны быть лёгкими и перевозиться на небольших автомобилях.

Для атаки Крыма Украина применяет самодельные беспилотники-камикадзе. Для этого берутся обычные разведывательные дроны, носовую часть оснащают пластитом, он детонирует при соприкосновении с землёй. Так получается беспилотник-камикадзе.