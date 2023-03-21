Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сбитые над Джанкоем, были начинены шрапнелью и направлены на объекты гражданской инфраструктуры, следует из заявления советника руководителя Крыма Олега Крючкова.
По его словам, один из дронов сбили над зданием техникума в Джанкое, после чего он обрушился неподалёку от учебного корпуса и общежития. Как пояснил советник, в этом районе отсутствуют военные объекты.
Он также добавил, что остальные украинские БПЛА были ликвидированы в районе жилых кварталов.
"Все беспилотники целили в гражданские объекты", — подчеркнул Крючков в Telegram.
Политик считает, что киевский режим с помощью атаки дронов хотел отомстить жителям Крыма за их решение быть вместе с Россией.
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Военные лётчики сомневаются, что видео является аутентичным.