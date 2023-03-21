Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал обещание Британии поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном.
По мнению эксперта, эти планы не стоит драматизировать, потому что такого рода снаряды не станут причиной роста онкологии у мирных граждан, а против новых российских танков они не будут иметь должного эффекта, на который рассчитывает Киев.
Дандыкин напомнил, что в своё время в Югославии американцами уже применялись снаряды с обеднённым ураном, однако тогда это были авиационные бомбы, из-за которых заболеваемость онкологией на самом деле выросла.
"А Украине же Британия собирается передать именно снаряды с обедненным ураном. Они предназначены для точечного применения и пробития хорошо бронированной техники. И сильного заражения от них быть не может. Но все равно, какой-то вред они конечно наносят. Да на самом деле, они и нашим новым танкам ничего особо сделать не могут", — сказал Дандыкин в разговоре с NEWS.ru.
Ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон планирует поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном, при этом о сроках или объёмах предполагаемых поставок ничего сказано не было.
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