Дандыкин считает, что не стоит нагнетать обстановку из-за обещания Британии о передаче Киеву снарядов с ураном

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал обещание Британии поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном.

По мнению эксперта, эти планы не стоит драматизировать, потому что такого рода снаряды не станут причиной роста онкологии у мирных граждан, а против новых российских танков они не будут иметь должного эффекта, на который рассчитывает Киев.

Дандыкин напомнил, что в своё время в Югославии американцами уже применялись снаряды с обеднённым ураном, однако тогда это были авиационные бомбы, из-за которых заболеваемость онкологией на самом деле выросла.

"А Украине же Британия собирается передать именно снаряды с обедненным ураном. Они предназначены для точечного применения и пробития хорошо бронированной техники. И сильного заражения от них быть не может. Но все равно, какой-то вред они конечно наносят. Да на самом деле, они и нашим новым танкам ничего особо сделать не могут", — сказал Дандыкин в разговоре с NEWS.ru.

Ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон планирует поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном, при этом о сроках или объёмах предполагаемых поставок ничего сказано не было.