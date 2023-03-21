Британия пообещала поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заместитель руководителя Минобороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Киев получит от Лондона снаряды с обеднённым ураном.

"Мы поставим боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, в которых содержится обедненный уран", — сказала чиновница, её слова передают на официальном сайте парламента королевства.

Вместе с этим замминистра напомнила, что Британия поставит ВСУ танки Challenger 2.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не планирует отправлять на Украину военные самолёты.