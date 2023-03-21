Заместитель руководителя Минобороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Киев получит от Лондона снаряды с обеднённым ураном.
"Мы поставим боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, в которых содержится обедненный уран", — сказала чиновница, её слова передают на официальном сайте парламента королевства.
Вместе с этим замминистра напомнила, что Британия поставит ВСУ танки Challenger 2.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не планирует отправлять на Украину военные самолёты.
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