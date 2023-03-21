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Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном со стороны Британии

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Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин предупредил, что Москва вынужденно отреагирует на передачу Украине снарядов с обеднённым ураном.

Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном со стороны Британии

"Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца", — заявил президент журналистам кремлёвского пула.

Как подчеркнул глава страны, речь идёт не только о риторике политиков, но и действиях. Путин отметил, что коллективный Запал собирается использовать оружие с ядерным компонентом.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сказала, что ВСУ получат от Лондона боеприпасы с обеднённым ураном.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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