Российский лидер Владимир Путин предупредил, что Москва вынужденно отреагирует на передачу Украине снарядов с обеднённым ураном.
"Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца", — заявил президент журналистам кремлёвского пула.
Как подчеркнул глава страны, речь идёт не только о риторике политиков, но и действиях. Путин отметил, что коллективный Запал собирается использовать оружие с ядерным компонентом.
Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сказала, что ВСУ получат от Лондона боеприпасы с обеднённым ураном.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.