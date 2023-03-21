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Шойгу: обещание Британии поставить Украине снаряды с обеднённым ураном повышает риск ядерного столкновения

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Силовые структуры

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал решение Лондона передать Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. По мнению главы военного ведомства, подобные шаги ведут к ядерному столкновению.

Шойгу: обещание Британии поставить Украине снаряды с обеднённым ураном повышает риск ядерного столкновения

"Ступенек не так много, пройдена ещё одна ступень, их остаётся всё меньше и меньше", — заявил чиновник журналистам кремлёвского пула.

Вместе с этим Шойгу предупредил Запад, что Москва способна ответить на такую угрозу. Российские власти проанализируют возможные поставки Украине со стороны Британии, отметил глава Минобороны.

Ранее решение британских властей оценил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва будет вынуждена реагировать на получение ВСУ оружия с ядерным компонентом.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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