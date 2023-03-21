Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал решение Лондона передать Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. По мнению главы военного ведомства, подобные шаги ведут к ядерному столкновению.
"Ступенек не так много, пройдена ещё одна ступень, их остаётся всё меньше и меньше", — заявил чиновник журналистам кремлёвского пула.
Вместе с этим Шойгу предупредил Запад, что Москва способна ответить на такую угрозу. Российские власти проанализируют возможные поставки Украине со стороны Британии, отметил глава Минобороны.
Ранее решение британских властей оценил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва будет вынуждена реагировать на получение ВСУ оружия с ядерным компонентом.
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