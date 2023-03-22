Новая тактика использования Вооружёнными силами Украины (ВСУ) бронетранспортёров (БТР) НАТО на Артёмовском направлении попала на видео.
Соответствующие кадры опубликовали военкоры "Русской весны". По их словам, украинские боевики в районе Артёмовска стали часто обращаться к тактическому приёму под названием "карусель". Они отметили, что бронетранспортёры M113 и YPR-765, переданные Киеву Нидерландами и США, находятся в непрерывном движении.
Как подчёркивается в материале, новая тактика ВСУ создаёт препятствия для российских подразделений, которые пытаются уничтожить западные БТР в ходе спецоперации. Военкоры пояснили, что с помощью лёгкой бронетехники украинские боевики оказывают давление на пехоту.
"Каждая бронемашина на краткое время появляется в зоне поражения противотанковых средств", — сказано в публикации.
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