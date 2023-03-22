РВ: новая тактика применения ВСУ бронетехники НАТО в Артёмовске попала на видео

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новая тактика использования Вооружёнными силами Украины (ВСУ) бронетранспортёров (БТР) НАТО на Артёмовском направлении попала на видео.

Соответствующие кадры опубликовали военкоры "Русской весны". По их словам, украинские боевики в районе Артёмовска стали часто обращаться к тактическому приёму под названием "карусель". Они отметили, что бронетранспортёры M113 и YPR-765, переданные Киеву Нидерландами и США, находятся в непрерывном движении.

Как подчёркивается в материале, новая тактика ВСУ создаёт препятствия для российских подразделений, которые пытаются уничтожить западные БТР в ходе спецоперации. Военкоры пояснили, что с помощью лёгкой бронетехники украинские боевики оказывают давление на пехоту.

"Каждая бронемашина на краткое время появляется в зоне поражения противотанковых средств", — сказано в публикации.