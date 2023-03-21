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Солдаты 57-й бригады ВСУ отказываются возвращаться в Артёмовск

1:09
Силовые структуры

Солдаты 34-го батальона 57-й бригады ВСУ отказались возвращаться в Артёмовск (Бахмут), поскольку командование "рассказывает им сказки". Об этом заявил командир подразделения в своём видеообращении.

Он подчеркнул, что батальон понёс серьёзные потери во время отступления, поскольку военнослужащих бросили в окружение без поддержки артиллерии и связи. Однако через двое суток солдат снова отправляют в Артёмовск, обещая хорошие условия на позициях.

"Выходили полями, точки эвакуации нет, связи нет, свои же крыли со всех сторон. Рассказывают нам сказки, что позиции держатся, работает артиллерия. Но, зная всю ситуацию, мы в это не верим. <…> Мы отказываемся выполнять свои прямые обязанности", — заявил военнослужащий.

Рядовые солдаты подтвердили слова командира и подчеркнули, что командование ВСУ хочет их обмануть и кинуть в мясорубку.

"Мы не доверяем", — сказали военнослужащие в один голос на опубликованных кадрах.

 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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