Марочко: боевики занимаются мародёрством под Артёмовском, прикрываясь нуждами армии

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полиция Украины игнорирует обращения мирных жителей окрестностей Артёмовска (Бахмута), которые заявляют о мародерстве солдат ВСУ, заявил луганский военный эксперт Андрей Марочко.

По словам отставного подполковника НМ ЛНР, прикрываясь нуждами армии националисты буквально грабят гражданских.

"Причём мародёры отбирают не только стройматериалы, но и ценные вещи. Правоохранительные органы заявления о фактах бесчинства брать отказываются", — пояснил он в интервью агентство ТАСС.

Ранее представитель российского оборонного ведомства сообщал, что все крупные трассы, ведущие в Артёмовск с территории Украины, находятся под огневым контролем российских сил, что делает невозможным снабжение группировки ВСУ в городе.