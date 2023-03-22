Полиция Украины игнорирует обращения мирных жителей окрестностей Артёмовска (Бахмута), которые заявляют о мародерстве солдат ВСУ, заявил луганский военный эксперт Андрей Марочко.
По словам отставного подполковника НМ ЛНР, прикрываясь нуждами армии националисты буквально грабят гражданских.
"Причём мародёры отбирают не только стройматериалы, но и ценные вещи. Правоохранительные органы заявления о фактах бесчинства брать отказываются", — пояснил он в интервью агентство ТАСС.
Ранее представитель российского оборонного ведомства сообщал, что все крупные трассы, ведущие в Артёмовск с территории Украины, находятся под огневым контролем российских сил, что делает невозможным снабжение группировки ВСУ в городе.
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