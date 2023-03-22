Украинские войска могут попытаться нанести фланговые удары по позициям российской армии в Артёмовске, однако дальше противник продвинуться не сможет. Об этом сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко.
Он подчеркнул, что стягивание резервов в Константиновку и Часов Яр говорит о том, что ВСУ готовятся к контратаке. Российские силы растаскивают формирования противника, в результате чего украинские боевики теряют часть соединений во время обороны.
"Смогут ли ВСУ контратаковать наши позиции в Артёмовске — большой вопрос. Дело в том, что нами контролируется уже около 70 процентов населённого пункта", — указал эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Украинские войска не смогут начать лобовой штурм, поэтому армия киевского режима пытается ударить с фланга, предупредил Онуфриенко. В случае контратаки ВСУ остановятся в Соледаре или в Северском Донце.
"Это тупиковая ситуация, которая не приблизит их к главной цели — контратаке на юге", — заметил эксперт.
Несмотря на это, локальный удар может спасти репутацию Владимира Зеленского и показать Западу, что ВСУ способны удерживать город, отметил Онуфриенко.
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