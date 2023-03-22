Аналитик Онуфриенко заявил, что ВСУ опоздали с контратакой в Артёмовске

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска могут попытаться нанести фланговые удары по позициям российской армии в Артёмовске, однако дальше противник продвинуться не сможет. Об этом сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Он подчеркнул, что стягивание резервов в Константиновку и Часов Яр говорит о том, что ВСУ готовятся к контратаке. Российские силы растаскивают формирования противника, в результате чего украинские боевики теряют часть соединений во время обороны.

"Смогут ли ВСУ контратаковать наши позиции в Артёмовске — большой вопрос. Дело в том, что нами контролируется уже около 70 процентов населённого пункта", — указал эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Украинские войска не смогут начать лобовой штурм, поэтому армия киевского режима пытается ударить с фланга, предупредил Онуфриенко. В случае контратаки ВСУ остановятся в Соледаре или в Северском Донце.

"Это тупиковая ситуация, которая не приблизит их к главной цели — контратаке на юге", — заметил эксперт.

Несмотря на это, локальный удар может спасти репутацию Владимира Зеленского и показать Западу, что ВСУ способны удерживать город, отметил Онуфриенко.