Сальдо: линия обороны по левому берегу Днепра в Херсонской области усилена в три раза

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные в три раза усилили свою оборонительную линию по левому берегу Днепра на Херсонском направлении спецоперации.

По словам временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимира Сальдо, Вооружённые силы России готовы к отражению возможных атак со стороны украинских боевиков.

"Пусть враг только попробует сунуться, ему будет дан самый жёсткий отпор", — пояснил врио губернатора в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Сальдо заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку форсировать Днепр, однако эффективные действия российских подразделений сорвали нападение националистов. Он подчеркнул: армия РФ потопила баржу с украинским десантом на Каховском водохранилище.