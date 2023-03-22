Российские военные в три раза усилили свою оборонительную линию по левому берегу Днепра на Херсонском направлении спецоперации.
По словам временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимира Сальдо, Вооружённые силы России готовы к отражению возможных атак со стороны украинских боевиков.
"Пусть враг только попробует сунуться, ему будет дан самый жёсткий отпор", — пояснил врио губернатора в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее Сальдо заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку форсировать Днепр, однако эффективные действия российских подразделений сорвали нападение националистов. Он подчеркнул: армия РФ потопила баржу с украинским десантом на Каховском водохранилище.
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