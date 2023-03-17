ВСУ совершили мощную попытку форсировать Днепр: потоплена баржа с украинским десантом

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ крупными силами попытались форсировать Днепр, однако эффективные действия ВС РФ полностью пресекли попытку неонацистов.

Баржу с украинским десантом потопили на Каховском водохранилище, уничтожены несколько десятков бандеровцев, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, попытки переправы небольших групп боевиков ВСУ происходят постоянно, но Каховское водохранилище и река Днепр находятся под постоянным наблюдением армии России.

Но всё-таки случай на Каховском водохранилище — наиболее крупная попытка переправы. Правда, по количеству потерь она ещё более провальная и безуспешная, чем всегда.

Тем не менее Генштаб армии Украины постоянно гонит мобилизованных на убой, применяя тактику заваливания телами. Большие потери в личном составе никого не заботят, киевской власти на людей плевать, пишут военкоры "РусВесны".