В Запорожской области рассказали о взрыве и воздушной тревоге

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские журналисты сообщили, что в Запорожской области прогремел взрыв. По информации СМИ, чиновники попросили местных жителей спрятаться в укрытиях.

"В Запорожье объявили тревогу, и прозвучал взрыв", — отметили в Telegram-канале украинского издания "Страна".

По информации на официальном сайте карты, которую разработало украинское министерство цифровой трансформации, воздушная тревога прозвучала на подконтрольных Киеву участках Запорожской области и Луганской Народной Республики.

Ранее журналист Руслан Осташко заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по критической инфраструктуре в Киевской области. Для этого военные применили беспилотники.