Украинские журналисты сообщили, что в Запорожской области прогремел взрыв. По информации СМИ, чиновники попросили местных жителей спрятаться в укрытиях.
"В Запорожье объявили тревогу, и прозвучал взрыв", — отметили в Telegram-канале украинского издания "Страна".
По информации на официальном сайте карты, которую разработало украинское министерство цифровой трансформации, воздушная тревога прозвучала на подконтрольных Киеву участках Запорожской области и Луганской Народной Республики.
Ранее журналист Руслан Осташко заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по критической инфраструктуре в Киевской области. Для этого военные применили беспилотники.
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В Одесской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.