По критической инфраструктуре в Киевской области сегодня, 22 марта, ночью был нанесён удар российскими беспилотными аппаратами.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко. В частности были прилёты в Вышгороде.
Также есть информация о взрывах в Житомирской области, слышны удары и в Хмельницкой области. ПВО Украины не смогла отразить атаку "Гераней".
Сейчас известно, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, ВС РФ удары наносят по военным объектам и критической инфраструктуре.
Воздушная тревога звучала ночью в ряде регионов Украины. Например, слышна была сирена в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
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В Одесской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.