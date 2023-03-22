По критической инфраструктуре Киева ночью нанесён удар российскими беспилотниками

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По критической инфраструктуре в Киевской области сегодня, 22 марта, ночью был нанесён удар российскими беспилотными аппаратами.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко. В частности были прилёты в Вышгороде.

Также есть информация о взрывах в Житомирской области, слышны удары и в Хмельницкой области. ПВО Украины не смогла отразить атаку "Гераней".

Сейчас известно, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, ВС РФ удары наносят по военным объектам и критической инфраструктуре.

Воздушная тревога звучала ночью в ряде регионов Украины. Например, слышна была сирена в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.