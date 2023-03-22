Генерал Гурулёв назвал наступление ВС Украины в ближайшее время хорошим знаком

Запад постоянно говорит о каком-то периоде, который определит исход СВО. Сначала это была зима с замёрзшей землёй, теперь США ждёт, когда почва станет сухой и пригодной для продвижения тяжёлой техники. Однако на вещи надо смотреть реально, уверен генерал-лейтенант, депутат Государственной Думы РФ Андрей Гурулёв.

На данный момент в зоне спецоперации ВСУ пытаются прощупать всю линию обороны ВС России. Но противник испытывает дефицит средств, которые тратятся в Артёмовске, Угледаре и Запорожье. Кроме того, с воинской дисциплиной в рядах украинских войск тоже не всё гладко. Всё это говорит о том, что у ВСУ на поле боя ситуация не так хороша, как пытается представить Запад.

"Мы должны чётко понимать, что на данном этапе наша разведка должна жёстко предугадать, где и как противник попытается пойти. Если противник в ближайшее время пойдёт в наступление, то для нас это будет хорошим знаком. Идеальный вариант на сегодняшний день — принять их в наступлении, на сегодня у нас есть нормально построенная оборона, мы неплохо обеспечены резервами по всему фронту", — заявил Гурулёв в эфире Telegram-канала "Соловьёв LIVE".

Генерал считает, что в случае наступления ВСУ российские войска подавят их боевой потенциал. Сейчас ВС РФ накапливают боекомплекты и средства для дальнейших действий и операций, заключил депутат.