CNN: представитель Белого дома Кирби заявил о критических неделях для ВСУ из-за наступления ВС РФ в ближайшее время

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ближайшие несколько недель будут для ВСУ критическими, так как войска ВС России планируют наступление сразу на нескольких направлениях. Об этом заявил официальный представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

"Ближайшие несколько недель будут критическими для ВСУ и Украины в целом. Поэтому США будут продолжать обеспечение Украины всем необходимым для продолжения боевых действий против российской армии", — цитирует слова американского чиновника CNN.

Подобные заявления идут вразрез с заявлениями НАТО о весеннем контрнаступлении ВСУ и их успехах в зоне спецоперации, отмечает издание. Однако подобные "вбросы", вероятно, служат отвлекающим манёвром для России. Запад может таким образом прикрывать создание мощной ударной группировки для прорыва линии обороны на одном из направлений.

Наиболее сложная ситуация для ВСУ сейчас на Артёмовском фронте, "на подходе — Авдеевка". На Купянском и Краснолиманском направлениях ВС РФ активно наступают, оттесняя противника, констатирует источник.