Зеленский прибыл на передовые позиции в Бахмут

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Зеленский посетил бойцов ВСУ на Бахмутском направлении.

Президент Украины прибыл на передовые позиции фронта с целью наградить военнослужащих украинской армии за оборону города.

Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что до городской администрации Бахмута ВС РФ отделяют 670 метров.

О своём визите Украинский лидер написал в личном Telegram-канале.

Зеленский посещал Бахмут в зимой прошлого года, где уже тогда шли интенсивные боевые действия.