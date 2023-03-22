Владимир Зеленский посетил бойцов ВСУ на Бахмутском направлении.
Президент Украины прибыл на передовые позиции фронта с целью наградить военнослужащих украинской армии за оборону города.
Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что до городской администрации Бахмута ВС РФ отделяют 670 метров.
О своём визите Украинский лидер написал в личном Telegram-канале.
Зеленский посещал Бахмут в зимой прошлого года, где уже тогда шли интенсивные боевые действия.
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