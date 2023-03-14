Симоньян о захвате Бахмута: До городской администрации осталось 670 метров

0:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Маргарита Симоньян рассказала, что от победы в Бахмуте армию РФ отделяет несколько сотен метров.

Глава RT поделилась новостью с фронта.

"До городской администрации Бахмута осталось 670 метров. Потом он будет Артемовском", — написала журналистка в своём микроблоге.

Ранее Симоньян объяснила, что России удалось одержать победу над Украиной за два-три дня.