Маргарита Симоньян рассказала, что от победы в Бахмуте армию РФ отделяет несколько сотен метров.
Глава RT поделилась новостью с фронта.
"До городской администрации Бахмута осталось 670 метров. Потом он будет Артемовском", — написала журналистка в своём микроблоге.
Ранее Симоньян объяснила, что России удалось одержать победу над Украиной за два-три дня.
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Министр экономики Сербии Раде Баста потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.