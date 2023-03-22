Марочко: Британия пытается спровоцировать применение на Украине ядерного оружия

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поставками Украине снарядов с обеднённым ураном Британия пытается вынудить Россию применить ядерное оружие. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в среду в беседе с ТАСС.

Готовность Британии поставлять такие боеприпасы указывает лишь на то, что она собирается идти до последнего и эскалировать ситуацию настолько, насколько это возможно, считает аналитик.

Основной замысел заключается в том, чтобы спровоцировать РФ на использование стратегических боеприпасов, несущих ядерный боезаряд. Относиться к подобного рода заявлениям, в любом случае, нужно очень серьёзно, так как уже поставляется на Украину большая часть того, что было озвучено странами Запада, добавил собеседник издания.

Ранее военный эксперт Константин Сивков рассказал об ужасных последствиях применения урановых снарядов на Украине.