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Марочко: Британия пытается спровоцировать применение на Украине ядерного оружия

0:58
Силовые структуры

Поставками Украине снарядов с обеднённым ураном Британия пытается вынудить Россию применить ядерное оружие. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в среду в беседе с ТАСС.

Марочко: Британия пытается спровоцировать применение на Украине ядерного оружия

Готовность Британии поставлять такие боеприпасы указывает лишь на то, что она собирается идти до последнего и эскалировать ситуацию настолько, насколько это возможно, считает аналитик.

Основной замысел заключается в том, чтобы спровоцировать РФ на использование стратегических боеприпасов, несущих ядерный боезаряд. Относиться к подобного рода заявлениям, в любом случае, нужно очень серьёзно, так как уже поставляется на Украину большая часть того, что было озвучено странами Запада, добавил собеседник издания.

Ранее военный эксперт Константин Сивков рассказал об ужасных последствиях применения урановых снарядов на Украине.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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