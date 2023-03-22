Военные корреспонденты опубликовали кадры боя в Севастополе. Черноморский флот отразил атаку вооружённых сил Украины (ВСУ) сегодня утром.
Отмечается, что ВСУ предприняли попытку поразить российские объекты в Крыму и Севастополе тремя плавающими и одним летающим беспилотниками-камикадзе, все они были уничтожены.
Дроны врага пытались проникнуть в бухту, однако моряки открыли по ним огонь из стрелкового оружия, один беспилотник сбила ПВО. Военные корабли не пострадали, пишет "Русская Весна" в своём Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ рассказали об ударе по аэродрому Школьный в Одессе, откуда дроны ВСУ атаковали Джанкой.
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