РВ: опубликовано видео отражения утренней атаки дронов ВСУ на Севастополь

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные корреспонденты опубликовали кадры боя в Севастополе. Черноморский флот отразил атаку вооружённых сил Украины (ВСУ) сегодня утром.

Отмечается, что ВСУ предприняли попытку поразить российские объекты в Крыму и Севастополе тремя плавающими и одним летающим беспилотниками-камикадзе, все они были уничтожены.

Дроны врага пытались проникнуть в бухту, однако моряки открыли по ним огонь из стрелкового оружия, один беспилотник сбила ПВО. Военные корабли не пострадали, пишет "Русская Весна" в своём Telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об ударе по аэродрому Школьный в Одессе, откуда дроны ВСУ атаковали Джанкой.