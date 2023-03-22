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Севастополь был атакован морскими беспилотниками ВСУ

Силовые структуры

Черноморский флот России отбил атаку морских беспилотных аппаратов в Севастополе.

Севастополь был атакован морскими беспилотниками ВСУ

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. Военные корабли и личный состав не пострадали, отметили в администрации города.

Уничтожено три надводных дрона, которые попытались проникнуть в бухту Севастополя.

"Наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь", — отметил губернатор.

От взрывов уничтоженных дронов выбило стёкла в нескольких домах.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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