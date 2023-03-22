Черноморский флот России отбил атаку морских беспилотных аппаратов в Севастополе.
Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. Военные корабли и личный состав не пострадали, отметили в администрации города.
Уничтожено три надводных дрона, которые попытались проникнуть в бухту Севастополя.
"Наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь", — отметил губернатор.
От взрывов уничтоженных дронов выбило стёкла в нескольких домах.
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