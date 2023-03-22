Политолог о перспективах СВО для России: ситуация в определенном смысле является безвыходной

1:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Владимир Брутер в беседе с Pravda.Ru объяснил, что вернуть жизнь в прежнее русло в России после начала СВО не удастся никогда.

Он отметил, что мирной жизни не хочет "коллективное буржуйство".

"Для того чтобы вернуться, мы должны его победить. На мой взгляд, ни сейчас, ни в ближайшей перспективе это нереально. 23 февраля 2022 года ответ на этот вопрос должен был быть у российского руководства, которое эту операцию начинало", — объяснил Брутер.

Он считает, что Вашингтон намеренно спровоцировал Россию на проведение спецоперации, которая не имеет очевидного, быстрого и логичного завершения.

"24 февраля 2022 года — это очень важный момент для Запада. Потому что именно этого, в принципе, они и хотели. Вопрос в том, что они не знали и не могли знать, насколько Россия готова к решительным действиям. И поэтому первые несколько дней у них была определенная паника, потому что они не могли понять, насколько далеко и как быстро Россия готова зайти", — объяснил эксперт.

Брутер отметил, что после того, как Запад оценил силы РФ, он перешёл к агрессивной обороне.

"Вот мы столкнулись с такой ситуацией, которая как бы в определенном смысле является безвыходной. Она не предполагает, что Россия может быстро выиграть и не предполагает, что они собираются с Россией договариваться. Все остальное — это как бы инсинуации и излишний оптимизм", — выразил своё мнение политолог.

Ранее Брутер объяснил, почему власти не публикуют данные о количестве потерь в армии.