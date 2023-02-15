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Эксперт рассказал, почему власти не публикуют данные о количестве потерь в армии

Силовые структуры

Эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил Pravda.Ru, почему власти предпочитают не раскрывать данные о количестве потерь в армии в ходе вооружённого конфликта.

Эксперт рассказал, почему власти не публикуют данные о количестве потерь в армии

"Обычно этого никто не делает, потому что это очень важная информация", — сказал Брутер.

При этом противоборствующие страны активно публикуют информацию о потерях в армии противника.

"Дело в том, что этих данных, на самом деле, ни у кого нет. Эти данные сверяются по личным карточкам, которые как бы утрачены. Потому что не совсем понятно, где находятся погибшие. Не всех их можно сразу обнаружить, не всех их удается собрать, эвакуировать в морги, захоронить. Поэтому цифры всегда носят оценочный характер. Определить, сколько погибло с другой стороны можно либо приблизительно, либо захватывая какую-то территорию. Откуда же ты знаешь, сколько там трупов, если это результат артиллерийских и воздушных обстрелов? Этого ведь никто не знает", — отметил эксперт.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власти регионов не раскрывать число погибших военных в ходе СВО.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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