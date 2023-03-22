Царёв: Запад дал Украине последний шанс, России надо готовиться ко всему

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Интенсивность атак на полуостров Крым будет лишь расти, как и угроза терактов. Шанс на контрнаступление у ВСУ один, и от того, как Киев его использует, зависит поддержка Украины Западом.

Об этом сообщил первый спикер парламента Новороссии, бывший депутат Рады Олег Царёв.

"Будет активизация боевых действий, терактов. Буквально каждый день в зарубежных СМИ политики и аналитики говорят о том, что Украины есть шанс только на одно контрнаступление. На второе уже не будет ни снарядов 155 калибра, ни денег, ни оружия — ничего. И не то, чтобы они в НАТО закончились, нет. Просто, больше, чем сейчас, они Украине предоставить не готовы", — цитирует эксперта "Политнавигатор".

То, что уже Украине дали — достаточно, чтобы с точки зрения западных стран наступление было успешным. И если у Киева оно не получится, то его партнёры будут замораживать конфликт, подытожил Царёв.