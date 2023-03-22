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На Украине пророчат мощный удар России по Киеву и львовскому "кублу укронацистов"

1:04
Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин готовит удар возмездия за гонения на православную церковь и выселение священнослужителей из Киево-Печерской Лавры.

На Украине пророчат мощный удар России по Киеву и львовскому "кублу укронацистов"

Об этом сообщил украинский политолог и экономист Олег Соскин.

"Должен быть удар по Киеву баллистическими ракетами. И это уже было апробировано 9 марта. Какой может быть повод? Повод есть — это Лавра и Московский патриархат, выселение из Лавры Онуфрия и всего его синода 29 марта. Это будет тот повод, который должен быть использован и уже сейчас использован", — в эфире интернет-канала Politrka заявил киевлянин.

Также РФ ударит и по Львову, который находится рядом с Жешувом. Ибо через него идут поставки вооружения. Тем более, что Путин уже говорил, что это "кубло укронацистов, Бандера и всё такое", цитирует Соскина "ПолитНавигатор".

Удара будут очень мощными, и это является главной угрозой, подытожил политолог.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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