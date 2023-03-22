Российский лидер Владимир Путин готовит удар возмездия за гонения на православную церковь и выселение священнослужителей из Киево-Печерской Лавры.
Об этом сообщил украинский политолог и экономист Олег Соскин.
"Должен быть удар по Киеву баллистическими ракетами. И это уже было апробировано 9 марта. Какой может быть повод? Повод есть — это Лавра и Московский патриархат, выселение из Лавры Онуфрия и всего его синода 29 марта. Это будет тот повод, который должен быть использован и уже сейчас использован", — в эфире интернет-канала Politrka заявил киевлянин.
Также РФ ударит и по Львову, который находится рядом с Жешувом. Ибо через него идут поставки вооружения. Тем более, что Путин уже говорил, что это "кубло укронацистов, Бандера и всё такое", цитирует Соскина "ПолитНавигатор".
Удара будут очень мощными, и это является главной угрозой, подытожил политолог.
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