РИА Новости: группировка "Восток" уничтожила пять БПЛА, миномёт и гаубицу США в зоне СВО

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы РФ, представляющие группировку "Восток", ликвидировали пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), миномёт и гаубицу, произведённую в Соединённых Штатах Америки.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева, российские военные применили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ" для поражения дрона ВСУ "Валькирия" на Южнодонецком направлении спецоперации.

Он также добавил, что в Запорожской области ВС РФ обратились к барражирующему боеприпасу "Ланцет" и ликвидировали американскую гаубицу у Новоивановки.

В этом же районе ракетный комплекс "Тор" и переносной комплекс "Верба" поразили два БПЛА ВСУ "Лелека", указал Гордеев.

По его словам, неподалёку от населённого пункта Щербаки на Запорожском направлении бойцы РФ заметили передвижение миномёта ВСУ, после чего уничтожили цель, применив гаубицу "Гиацинт-Б".