Поставки западных снарядов с обеднённым ураном обернутся против Украины, поскольку это приведёт к экологической катастрофе, пишет Global Times.
По информации китайского издания, Украина в больших объёмах производит и экспортирует зерновые и масличные культуры. Однако темпы производства существенно снизятся в случае загрязнения окружающей среды вредным химическим веществом, сказано в материале.
Журналисты GT призвали Киев задуматься о потенциальных экологических угрозах для Украины в случае получения опасных боеприпасов.
"Украине, пережившей аварию с утечкой на Чернобыльской атомной электростанции, следует опасаться обеднённого урана", — подчёркивается в публикации.
Ранее замминистра обороны Британии Аннабель Голди пообещала предоставить украинским солдатам снаряды, содержащие уран. По мнению военного эксперта Валерия Мухина, такие боеприпасы превратят танки ВСУ в "грозное оружие" против армии РФ.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.