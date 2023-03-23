Global Times: поставки снарядов с обеднённым ураном обернутся против Украины

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поставки западных снарядов с обеднённым ураном обернутся против Украины, поскольку это приведёт к экологической катастрофе, пишет Global Times.

По информации китайского издания, Украина в больших объёмах производит и экспортирует зерновые и масличные культуры. Однако темпы производства существенно снизятся в случае загрязнения окружающей среды вредным химическим веществом, сказано в материале.

Журналисты GT призвали Киев задуматься о потенциальных экологических угрозах для Украины в случае получения опасных боеприпасов.

"Украине, пережившей аварию с утечкой на Чернобыльской атомной электростанции, следует опасаться обеднённого урана", — подчёркивается в публикации.

Ранее замминистра обороны Британии Аннабель Голди пообещала предоставить украинским солдатам снаряды, содержащие уран. По мнению военного эксперта Валерия Мухина, такие боеприпасы превратят танки ВСУ в "грозное оружие" против армии РФ.