Мухин: поставки боеприпасов с ураном превратят переданные Украине танки в грозное оружие

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Переданные Великобританией танки превратятся в грозное оружие против армии РФ, если Украина получит от Лондона боеприпасы с обеднённым ураном. Такое мнение выразил военспец Валерий Мухин.

В беседе с "Известиями" он отметил, что раньше у Вооружённых сил Украины (ВСУ) не было такой опасной тяжёлой техники. Как пояснил эксперт, российским солдатам придётся уничтожать дополнительные цели в ходе спецоперации.

"Без этих снарядов английский танк просто бесполезен", — указал специалист.

По его словам, бронепробитие боевых машин с боеприпасами, содержащими обеднённый уран, составляет 700 миллиметров, без них — всего 450 миллиметров.

Он также предупредил, что подобные снаряды способны негативно воздействовать на экологию, ведь во время боестолкновений их своевременная утилизация невозможна. Мухин не исключил роста онкологических болезней в тех районах, где ВСУ будут применять боеприпасы с ураном.