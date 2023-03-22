Переданные Великобританией танки превратятся в грозное оружие против армии РФ, если Украина получит от Лондона боеприпасы с обеднённым ураном. Такое мнение выразил военспец Валерий Мухин.
В беседе с "Известиями" он отметил, что раньше у Вооружённых сил Украины (ВСУ) не было такой опасной тяжёлой техники. Как пояснил эксперт, российским солдатам придётся уничтожать дополнительные цели в ходе спецоперации.
"Без этих снарядов английский танк просто бесполезен", — указал специалист.
По его словам, бронепробитие боевых машин с боеприпасами, содержащими обеднённый уран, составляет 700 миллиметров, без них — всего 450 миллиметров.
Он также предупредил, что подобные снаряды способны негативно воздействовать на экологию, ведь во время боестолкновений их своевременная утилизация невозможна. Мухин не исключил роста онкологических болезней в тех районах, где ВСУ будут применять боеприпасы с ураном.
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