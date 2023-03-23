РИА Новости: на позициях ВСУ под Авдеевкой найдены гранаты производства США, ФРГ и Болгарии

Российские военные обнаружили на Авдеевском направлении спецоперации несколько ручных гранат, произведённых на территории США, Германии и Болгарии.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на офицера ВС России с позывным "Белый", найденными снарядами в большинстве случаев пользовались наёмники. По словам военнослужащего, три дня назад в российский плен попали два солдата, сражающиеся на стороне Киева, с осколочными гранатами Североатлантического альянса.

"Всё НАТО работает против России", — подчеркнул офицер.

Он пояснил, что бойцы РФ нашли под Авдеевкой гранаты GHO-1 (Болгария), M67 (США) и DM 51 (Германия).

Ранее врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал российских солдат перерезать пять оставшихся путей снабжения ВСУ на Авдеевском направлении.