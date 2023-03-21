Пушилин: российским военным нужно перерезать пять оставшихся путей снабжения ВСУ в Авдеевке

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У украинских военных в Авдеевке до сих пор остаются пять путей снабжения для поставок ресурсов и вооружения, которые должны быть перерезаны российской армией. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Перерезание оставшихся путей снабжения ВСУ Пушилин назвал важной задачей. Он отметил, что не все эти пути — асфальтированные дороги, однако все пять в ходу у противника, пока ещё у него есть возможность ими пользоваться.

Пушилин считает, что в Авдеевке для ВСУ всё пока не так плохо, по сравнению с Артёмовском.

"Наши подразделения делают все возможное с учетом оперативного контроля, с учетом того, что мы физически достаем до путей снабжения. Но здесь вопрос только наличия своевременной информации о подобных перемещениях противника, мы стараемся все это нивелировать, насколько это возможно", — рассказал Пушилин в эфире телеканала "Звезда".