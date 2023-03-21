Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
AP: в Пентагоне планируют поставить танки Киеву в сжатые сроки за счёт отправки старых моделей
Кнутов: атака китайскими БПЛА по Крыму связана с визитом главы КНР в РФ
Посол Польши Ян Росцишевский выдал планы Варшавы занять Западную Галицию
"Мошенничество": Пригожин о сборах средств якобы для помощи ЧВК "Вагнер"
Арестович пригрозил КНР: Запад оставит от "китайской мощи" мощи Китая
Business Insider: 300 тысяч новых солдат не помогли России развить решающее наступление
Британия пообещала поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном
Шульгин: угрозы Киева насчёт химической провокации совершенно реальны
Вячеслав Колосков не видит деградации российского футбола после отстранения команд от соревнований

Пушилин: российским военным нужно перерезать пять оставшихся путей снабжения ВСУ в Авдеевке

1:01
Силовые структуры

У украинских военных в Авдеевке до сих пор остаются пять путей снабжения для поставок ресурсов и вооружения, которые должны быть перерезаны российской армией. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: российским военным нужно перерезать пять оставшихся путей снабжения ВСУ в Авдеевке

Перерезание оставшихся путей снабжения ВСУ Пушилин назвал важной задачей. Он отметил, что не все эти пути — асфальтированные дороги, однако все пять в ходу у противника, пока ещё у него есть возможность ими пользоваться.

Пушилин считает, что в Авдеевке для ВСУ всё пока не так плохо, по сравнению с Артёмовском.

"Наши подразделения делают все возможное с учетом оперативного контроля, с учетом того, что мы физически достаем до путей снабжения. Но здесь вопрос только наличия своевременной информации о подобных перемещениях противника, мы стараемся все это нивелировать, насколько это возможно", — рассказал Пушилин в эфире телеканала "Звезда".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Впереди мощная битва — Шурыгин

Шурыгин сообщил о предстоящей большой битве.

МК: Шурыгин заявил о предстоящей большой битве ВС России с ВС Украины весной 2023 года
Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper и Су-27 у берегов Крыма
Видео полёта беспилотника MQ-9 у берегов Крыма оказалось подделкой
Медведев призвал обрушить "Ониксы" на здание суда в Гааге
Генерал призвал перейти к массированным ракетно-авиационным ударам по Украине
Природа, даже если вас съест, то "для красоты" Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
В Китае рассказали, как ответ России на провокации застал врасплох Лондон
Болтон раскритиковал решение МУС выдать ордер на арест Путина
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Последние материалы
AP: в Пентагоне планируют поставить танки Киеву в сжатые сроки за счёт отправки старых моделей
Кнутов: атака китайскими БПЛА по Крыму связана с визитом главы КНР в РФ
Посол Польши Ян Росцишевский выдал планы Варшавы занять Западную Галицию
"Мошенничество": Пригожин о сборах средств якобы для помощи ЧВК "Вагнер"
Арестович пригрозил КНР: Запад оставит от "китайской мощи" мощи Китая
Business Insider: 300 тысяч новых солдат не помогли России развить решающее наступление
Британия пообещала поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном
Шульгин: угрозы Киева насчёт химической провокации совершенно реальны
Вячеслав Колосков не видит деградации российского футбола после отстранения команд от соревнований
Визит Кисиды на Украину: Япония забыла об итогах Второй мировой войны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников