Командир Жога о просьбе бойца ВСУ не скидывать гранату: на фронте нет места нравственности

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир отдельного гвардейского разведывательного батальона "Спарта" Артём Жога прокомментировал просьбу украинского солдата к оператору дрона ВС РФ не сбрасывать на него гранату.

По словам комбата, в соцсетях никогда не утихнет "вечный спор" о гуманизме во время боестолкновений. Лишь в Сети эти дискуссии пролегают в плоскости "высокого штиля", уточнил Жога. Как пояснил военнослужащий, на линии боевого соприкосновения ситуация обстоит иначе.

"Никому даже в голову не придёт размышлять об этике нравственности, светском гуманизме и толстовстве", — подчеркнул командир "Спарты" в Telegram-канале.

Ранее Жога сообщил о больших потерях Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Он добавил, что украинские командиры не участвуют в боях, а лишь контролируют действия рядовых солдат с помощью средств связи.