ВСУ несут большие потери в Донбассе. Об этом подробнее рассказал командир отдельного гвардейского разведывательного батальона "Спарта" имени Арсена Павлова Артём Жога.
На передовой в войсках ВСУ участвуют в боевых действиях рядовые солдаты. Командиры находятся в 3-5 километрах от линии фронта и контролируют процесс с помощью средств связи.
Пленные ВСУ признались, что потери украинская армия несёт в момент ротации военных при выдвижении подразделений из тыла на передний край и возвращении обратно. Санитарные и безвозвратные потери составляют до 30 процентов. ВС РФ наносят удары по подразделениям ВСУ дронами-камикадзе.
Ранее сообщалось, что армия России нанесла удар по военному объекту врага в Константиновке.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.