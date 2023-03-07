Командир Жога заявил о больших потерях войск ВСУ в Донбассе

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ несут большие потери в Донбассе. Об этом подробнее рассказал командир отдельного гвардейского разведывательного батальона "Спарта" имени Арсена Павлова Артём Жога.

На передовой в войсках ВСУ участвуют в боевых действиях рядовые солдаты. Командиры находятся в 3-5 километрах от линии фронта и контролируют процесс с помощью средств связи.

Пленные ВСУ признались, что потери украинская армия несёт в момент ротации военных при выдвижении подразделений из тыла на передний край и возвращении обратно. Санитарные и безвозвратные потери составляют до 30 процентов. ВС РФ наносят удары по подразделениям ВСУ дронами-камикадзе.

Ранее сообщалось, что армия России нанесла удар по военному объекту врага в Константиновке.