На одном из видеороликов можно увидеть раненого украинского военнослужащего. Он быстро ползёт по земле, пытаясь спастись от огня. Запись опубликовал Telegram-канал Артёма Жоги, который является командиром отдельного гвардейского разведывательного батальона "Спарта".
На кадрах видно, как в один момент солдат замечает беспилотный квадрокоптер, летящий над ним. Военнослужащий различными жестами просит оператора не сбрасывать на него снаряд. Несмотря на это, подствольная граната всё же отцепляется от дрона и падает на землю в нескольких метрах от солдата ВС Украины. Он успел уйти в сторону. Дальнейшая судьба бойца осталась неизвестной.
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