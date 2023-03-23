Дрон ВС РФ заснял на видео молящего о пощаде раненого солдата ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На одном из видеороликов можно увидеть раненого украинского военнослужащего. Он быстро ползёт по земле, пытаясь спастись от огня. Запись опубликовал Telegram-канал Артёма Жоги, который является командиром отдельного гвардейского разведывательного батальона "Спарта".

На кадрах видно, как в один момент солдат замечает беспилотный квадрокоптер, летящий над ним. Военнослужащий различными жестами просит оператора не сбрасывать на него снаряд. Несмотря на это, подствольная граната всё же отцепляется от дрона и падает на землю в нескольких метрах от солдата ВС Украины. Он успел уйти в сторону. Дальнейшая судьба бойца осталась неизвестной.