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Раненый боевик ВСУ перед смертью призвал наказать командование войск Украины

0:54
Силовые структуры

В соцсетях появилось видео, которое снято боевиком ВСУ перед уходом из жизни. Об этом информируют военные корреспонденты "Русской Весны". Издание Pravda. Ru не публикует кадры из этических соображений.

Раненый боевик ВСУ перед смертью призвал наказать командование войск Украины

На видеозаписи военнослужащий 54-й отдельной мотострелковой бригады ВС Украины сообщил, что его не планируют вывозить с поля боя. Боец остался совсем один и получил ранение. Мужчина заявил, что следует наказать командование войск киевского режима, которое отказалось спасать жизни рядовых солдат.

На видеозаписи у бойца нет ни бронежилета, ни каски. Военкоры отмечают, что на данный момент он мёрт, запись была найдено в его телефоне.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поймали наводчика ВСУ при помощи дрона.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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